ΔΙΕΘΝΗ

Οχάιο: Σε διαθεσιμότητα καθηγητής που επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Τον έβρισε και τον έριξε στο έδαφος (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για ντοκιμαντέρ

Οχάιο: Σε διαθεσιμότητα καθηγητής που επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Τον έβρισε και τον έριξε στο έδαφος (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Άγρια επίθεση σε δημοσιογράφο έκανε ένας καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και τον άνδρα να τίθεται σε διαθεσιμότητα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ομάδα παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ επιχείρησε να πάρει συνέντευξη από τον πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου, Ε. Γκόρντον Γκι.

Σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά μέσα την Τετάρτη (12.02.2026), το πανεπιστήμιο ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα από την αστυνομική υπηρεσία του πανεπιστημίου (OSUPD) και ότι θα ακολουθήσει ενδελεχής εξέταση των γεγονότων.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο καθηγητής επιτίθεται στον δημοσιογράφο που κρατάει μια κάμερα λέγοντάς του «σου είπα να μη το βάζεις αυτό (σ.σ. την κάμερα) στο πρόσωπό μου» και τον ρίχνει στο έδαφος.

Ο καθηγητής συνεχίζει να βρίζει τον δημοσιογράφο οποίος δείχνει να μην καταλαβαίνει τι έχει κάνει για να προκαλέσει μια τέτοια αντίδραση.

Η απόφαση για την άδεια του καθηγητή ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

