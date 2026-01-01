Ο Ζοχράν Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης (βίντεο)

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, που εξελέγη τον Νοέμβριο, ορκίστηκε σήμερα δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Ράμα Ντουουάτζι.

Στη διάρκεια μιας σύντομης τελετής, που πραγματοποιήθηκε σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, ο 34χρονος Μαμντάνι ορκίστηκε ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, εχθρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμη υποστηρίκτρια του νέου δημάρχου.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ορκίστηκε στο Κοράνι, το οποίο κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του Ντουουάτζι. Το αντίτυπο που χρησιμοποιήθηκε στην ορκωμοσία του ανήκε στον Αφροαμερικανό ιστορικό, συλλέκτη και ακτιβιστή από το Χάρλεμ, τον Αρτούρο Σόμπουργκ, ο οποίος θεωρείται από τους θεμελιωτές της Μαύρης Ιστορίας.

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «πραγματικά μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Ο Μαμντάνι εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να γίνει η ορκωμοσία του στον σταθμό Old City Hall (Παλιό Δημαρχείο), με τους κομψούς θόλους και τα πολύχρωμα βιτρό που χρονολογείται από το 1904, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύει στα μάτια του «μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη» και «ικανή να μεταμορφώσει τη ζωή των εργατικών τάξεων».

Με βάση τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης η θητεία του δημάρχου της πόλης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Προκειμένου να μην υπάρξει αμφιβολία για το ποιος είναι επικεφαλής της πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ είναι παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή τελετή ορκωμοσίας του δημάρχου αμέσως μετά τα μεσάνυκτα.

Αργότερα σήμερα, στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί στα σκαλιά του δημαρχείου η επίσημη τελετή ορκωμοσίας του Μαμντάνι, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπέρνι Σάντερς, ο γεννημένος στο Μπρούκλιν Δημοκρατικός προοδευτικός γερουσιαστής του Βερμόντ. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες.

Περίπου 4.000 καλεσμένοι αναμένονται στο πάρκο μπροστά από το δημαρχείο της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και τις μουσικές εκδηλώσεις. Εξάλλου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν απευθείας την «Ορκωμοσία μιας νέας εποχής», όπως την έχει χαρακτηρίσει η ομάδα του Μαμντάνι, μέσω οθονών που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Μπρόντγουεϊ.

Ο Μαμντάνι συγκέντρωσε 2,6 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση της μετάβασης της εξουσίας αλλά και τους σημερινούς εορτασμούς από σχεδόν 30.000 δωρητές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρώσει για τον σκοπό αυτόν οποιοσδήποτε δήμαρχος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία άρχισαν να συγκεντρώνονται από την πρώτη θητεία του Μάικλ Μπλούμπεργκ το 2001.

Κόστος ζωής

Μετά την ορκωμοσία του ο Μαμντάνι θα μετακομίσει από το διαμέρισμά του με ένα υπνοδωμάτιο στην Αστόρια, το οποίο προστατεύεται από τις απότομες αυξήσεις τιμών χάρη στο πρόγραμμα σταθεροποίησης ενοικίων της πόλης, στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης στην πολυτελή περιοχή Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

Ο γεννημένος στην Ουγκάντα γιος μεταναστών Μαμντάνι εκλέχθηκε με βάση ένα πρόγραμμα εντελώς αντίθετο από την ατζέντα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με όλα σχεδόν τα ζητήματα, από την οικονομία ως τη μετανάστευση.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες είχαν μια αναπάντεχα θερμή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Μαμντάνι.

Όμως δεν είναι βέβαιο ακόμη ότι ο Τραμπ δεν θα υλοποιήσει τις απειλές που είχε εκτοξεύσει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όπως να στείλει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη ή να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης.

Ο Μαμντάνι, που διαθέτει μικρή πολιτική εμπειρία, έχει πολλή δουλειά να κάνει για να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στους Νεοϋορκέζους.

Λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί θα παρακολουθούν στενά τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες του καθώς προσπαθούν να βρουν την έμπνευση για να αντιταχθούν στον Τραμπ.

Ο προκάτοχός του Έρικ Άνταμς, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά, έχει περιπλέξει ένα εμβληματικό μέτρο που προωθεί ο Μαμντάνι, το πάγωμα των ενοικίων για περισσότερα από ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, διορίζοντας αρκετούς στενούς του συνεργάτες στην επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος.

Ακόμη δεν είναι επίσης γνωστό πώς ο Μαμντάνι σκοπεύει να υλοποιήσει τις άλλες προεκλογικές υποσχέσεις του- όπως η ανέγερση 200.000 οικονομικά προσιτών κατοικιών, δωρεάν παιδικοί σταθμοί για όλους, δημόσια σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές, δωρεάν λεωφορεία. Θα πρέπει όμως να μην καθυστερήσει να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής τους προκειμένου να προλάβει να τα θέσει σε ισχύ.