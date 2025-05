Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έφερε πίσω 390 ανθρώπους από τη ρωσική αιχμαλωσία στην πρώτη φάση της ανταλλαγής 1.000 με 1.000 αιχμαλώτων πολέμου που συμφωνήθηκε με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη.

«Η πρώτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής 1.000 με 1.000 ολοκληρώθηκε» με τον επαναπατρισμό «390 ανθρώπων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. «Αναμένουμε ότι η ανταλλαγή θα συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή», πρόσθεσε.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.



