Ο τυφώνας Μελίσσα πλήττει την Κούβα με ανέμους 195 χλμ/ώρα – Νεκροί και καταστροφές στην Τζαμάικα (βίντεο)

Ο τυφώνας Μελίσσα, αφού έπληξε σφόδρα τη Τζαμάικα, έφτασε σήμερα στη στεριά στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3, αναφέρει στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο κυκλώνας Μελίσσα βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε η υπηρεσία πρόβλεψης κυκλώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

«Θα αισθανθούμε την κύρια επιρροή του σήμερα το απόγευμα και το βράδυ», δήλωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στην κρατική εφημερίδα Granma, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης. «Γνωρίζουμε ότι αυτός ο κυκλώνας θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές».

«Υπάρχουν ήδη ομάδες ηλεκτρισμού, υδάτινων πόρων, επικοινωνιών και κατασκευαστικών εταιρειών που θα συνεργαστούν με τις δυνάμεις σε κάθε περιοχή για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη από τις ζημιές», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ, σημειώνοντας ότι η καταιγίδα είναι «ένας από τους ισχυρότερους, πιο σοβαρούς ή ίσως ο ισχυρότερος τυφώνες που έχουν περάσει από την εθνική επικράτεια».

Οι κουβανικές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος.

Επίσης, στις Μπαχάμες, δίπλα στην πορεία του Μελίσα στα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε την εκκένωση των κατοίκων στα νότια τμήματα αυτού του αρχιπελάγους.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του ότι τα προηγούμενα 24ωρα που η Μελίσσα έπληξε τη νοτιοδυτική πόλη Νιου Χόουπ της Τζαμάικα, με ανέμους που άγγιξαν τα 295 χλμ/ώρα, ο πρωθυπουργός κήρυξε το νησί «περιοχή καταστροφής» και προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, στο CNN μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η ενορία της Σαιντ Έλίζαμπεθ έγινε «υποβρύχια», δήλωσε ένας αξιωματούχος, με περισσότερους από 500.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο Χόλνες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αλλά δεδομένης της δύναμης του τυφώνα και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες ζωών». Σύμφωνα με το CNN, η Μελίσσα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής επτά θανάτους – τρεις στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.