Τζαμάικα: Πλημμύρες και νεκροί από τον τυφώνα «Μελίσα» – Υποχώρησε στην κατηγορία 4

Μέχρι στιγμής το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα από την Τζαμάικα έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος, με τουλάχιστον επτά νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική.

Σε καταιγίδα κατηγορίας 4 υποβαθμίστηκε ο τυφώνας από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ και έχει πλέον μέγιστη ταχύτητα ανέμων περίπου 240 χιλιόμετρα την ώρα, μειωμένη από τα 300 χιλιόμετρα την ώρα που κατέγραφε όταν έφτασε στην ξηρά περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Associated Press, κατέρρευσαν τμήματα κτιρίων ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω πτώσης δέντρων και βράχων.

Έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία – ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στην τελευταία του ενημέρωση προειδοποίησε με δραματικό τόνο τους κατοίκους της χώρας:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση! Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας όταν το “μάτι” του τυφώνα περάσει από πάνω σας, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα στην άλλη πλευρά ». Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το «μάτι» του τυφώνα αποτελεί μια σχετικά ήρεμη ζώνη στο εσωτερικό του φαινομένου, η οποία μπορεί να παραπλανήσει τους κατοίκους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το χειρότερο ακολουθεί.

Σε τοπικό ραδιοφωνικό τηλεφώνησε ένας άνδρας από τη δυτική Τζαμάικα κι ζήτησε βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έφτανε στο νησί. Μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο τοκετός αν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Πως κινείται ο τυφώνας στη Τζαμάικα

Η αργή κίνηση της Μελίσα κατά μήκος της Τζαμάικα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται τόσο επικίνδυνη. Ο Δρ Μάθιου Σιτκόφσκι, επιστημονικός συντάκτης στο The Weather Channel, λέει ότι η Μελίσα κινείται επί του παρόντος με ταχύτητα περίπου 8 μίλια ανά ώρα.

«Αυτό σημαίνει ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν περισσότερο» τόνισε και συμπλήρωσε: «Σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν περισσότερο χρόνο να συσσωρευτούν. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο νησί».

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μπορεί να προκαλέσουν εκτόπιση κροκοδείλων από τα ποτάμια, τα ρέματα και τους βάλτους, με αποτέλεσμα τα ερπετά να αναζητήσουν καταφύγιο σε κατοικημένες περιοχές, σε αναζήτηση στεγνού εδάφους.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αιχμαλωτίσουν ή να βλάψουν τα ζώα σε περίπτωση που τα συναντήσουν.