Ο Τραμπ ενημερώθηκε για τις επιλογές του αν αποφασίσει να επέμβει στο Ιράν – Στο “τραπέζι” και πλήγμα με πυραύλους

Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το Ιράν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξετάζει ταυτόχρονα διπλωματικές κινήσεις και στρατιωτικά πλήγματα, την ώρα που η Ισλαμική Δημοκρατία συγκλονίζεται από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για «πολύ ισχυρές επιλογές» εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης, την ώρα που χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν εδώ και σχεδόν 15 ημέρες τους δρόμους σε διάφορες πόλεις του Ιράν, αψηφώντας την άγρια καταστολή των ιρανικλων αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των νεκρών μέρα με τη μέρα αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, από τις αιματοβαμμένες διαδηλώσεις έως αργά τη Δευτέρα είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 646 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 505 διαδηλωτές, 113 στρατιωτικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 7 άλλοι, ενώ ήταν υπό διερεύνηση ακόμη 579 θάνατοι.

Επίσης, από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, έχουν συλληφθεί 10.721 άτομα, σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές, που δεν έχουν δώσει επίσημο αριθμό νεκρών, κατηγορούν τις ΗΠΑ για την αιματοχυσία και κάνουν λόγο για «τρομοκράτες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν κυρίως στους θανάτους μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, σήμερα καταγράφηκε εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες στο Ιράν, καθώς ορισμένοι πολίτες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, έπειτα από μια εβδομάδα που το καθεστώς είχε διακόψει πλήρως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις διεθνείς κλήσεις.

Παρόλα αυτά, τα μηνύματα και η πρόσβαση στο ίντερνετ εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένα ή απενεργοποιημένα.

Ο Τραμπ μελετά ευρύ φάσμα επιλογών για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας στο αμερικανικό δίκτυο CBS News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τραπέζι παραμένει το ενδεχόμενο πλήγματος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στο πλαίσιο μιας πιθανής αμερικανικής επέμβασης, ωστόσο αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρουσίασαν επίσης επιλογές που περιλαμβάνουν κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 25% σε αγαθά που εισάγονται από χώρες με εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, σε μια κίνηση που εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη εν μέσω κλιμακούμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴 BREAKING



President Trump has announced tarrifs on any country doing business with the regime in Iran



THANK YOU MR PRESIDENT pic.twitter.com/L2AVvjF4Ux — Throwback Iranian 🇮🇷 (@Tarikh_football) January 12, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ «άμεσα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς συνιστά «επιχειρηματική δραστηριότητα» με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάθε χώρα που κάνει δουλειές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% για κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη».

Η ανακοίνωση των δασμών έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέμβουν στρατιωτικά εάν το καθεστώς προχωρήσει σε μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ δήλωσε τη Δευτέρα ότι στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών πληγμάτων, παραμένουν «στο τραπέζι». Είπε επίσης ότι Ιρανοί αξιωματούχοι προσέγγισαν τις ΗΠΑ «για διαπραγματεύσεις».