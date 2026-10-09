Ο Τραμπ αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Πέμπτη ότι αποκλείει το ενδεχόμενο να διατάξει νέα επίθεση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Η τοποθέτηση του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε άλμα των τιμών του πετρελαίου χθες, έπειτα από δημοσίευμα που έκανε λόγο, ακριβώς, για σχεδιαζόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από τις «midterms», τις εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας.

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«Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι, καθώς το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή θέση, από οικονομική και στρατιωτική άποψη, και καθώς ο αποκλεισμός (σ.σ. των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο) θα παραμείνει σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ, με αριθμούς-ρεκόρ βαρελιών πετρελαίου να ρέουν στο στενό του Ορμούζ (…) δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις εκλογές», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

«Διεξάγουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε ακόμη, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στην άλλη πλευρά, ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σημείωσε χθες ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμενη στον διάλογο, πλην όμως «κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, μας επιτίθενται ξανά», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το περιοδικό The Atlantic ανέφερε προχθές Τετάρτη πως ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει σχεδιασμούς —να του παρουσιάσει «επιλογές»— για να διεξαχθούν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων πριν από τις εκλογές. Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε χθες Πέμπτη παρόμοιες πληροφορίες, σημειώνοντας πως καταρτίζονται σχεδιασμοί παρά τους «δισταγμούς» του προέδρου Τραμπ.

Τα δημοσιεύματα προκάλεσαν, εν μέρει τουλάχιστον, το άλμα 4% και πλέον της τιμής του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας στα 104,28 δολάρια. Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) παράλληλα σημείωσε άνοδο 3,60% και πλέον, στα 91,49 δολάρια.

Επτά μήνες και πλέον αφότου εξαπολύθηκαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη παραμένουν σε αδιέξοδο.

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Πλήγματα σε δεξαμενόπλοιο

Παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο, την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας —του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ— τον Ιούνιο και τις συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, οι δυο πλευρές συνεχίζουν να προβάλλουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις για το στενό του Ορμούζ και ανταλλάσσουν συχνά απειλές.

Προχθές Τετάρτη μόλις, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «βλήματα» άγνωστου τύπου και προέλευσης 51 ναυτικά μίλια (94 χιλιόμετρα) ανοικτά από τις ακτές του Κατάρ, κάνοντας λόγο για «θύματα», χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν σε νεκρούς ή τραυματίες ναυτικούς, ούτε τον αριθμό τους.

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Στις ΗΠΑ, ψηφοφόροι που απαντούν σε ερωτήσεις ινστιτούτων δημοσκοπήσεων εκδηλώνουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ νίκησαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο στενό και παρά την πρόσφατη «απειλή ασφαλείας» που εξώθησε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου να αποσύρει αμερικανικά βομβαρδιστικά από βάση στη Βρετανία.

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Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Τραμπ πως οι τιμές θα έπεφταν αφού τελείωνε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τίποτα τέτοιο δεν διαγράφεται.

Η φυσιογνωμία των δυο τελευταίων ετών της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία θα κριθεί εν μέρει από το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου.

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Ο ρεπουμπλικάνος έχει προειδοποιήσει πως διατρέχει κίνδυνο τρίτης παραπομπής του σε δίκη αν οι δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων· ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για σειρά ερευνών για διαφθορά και καταχρήσεις εξουσίας.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα φοβάται πως θα χάσει τον έλεγχο της κάτω Βουλής, αν όχι και της Γερουσίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ριχτεί στην προεκλογική εκστρατεία, πολλαπλασιάζει τις προεκλογικές εμφανίσεις για να περιορίσει τις απώλειες και ει δυνατόν να αντιστρέψει την τάση.