O Ντόναλντ Τραμπ επισφράγησε το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή – «Πετύχαμε το αδύνατο, τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας»

Μία ιστορική συμφωνία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή υπεγράφη σήμερα (13.10) στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι, υποδέχθηκαν περισσότερους από είκοσι ηγέτες από διάφορα κράτη, μεταξύ των οποίων κι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου στην περιοχή της Γάζας.

Μετά από μία θριαμβευτική ομιλία στην Κνεσέτ, ο Τράμπ έφυγε από το Ισραήλ με προορισμό την Αίγυπτο. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Αλ Σίσι με τους δύο ηγέτες να έχουν ένα σύντομο τετ – α – τετ με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην πρώτη του δήλωση στους δημοσιογράφους να επισημαίνει ότι ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμή χειραψία εν όψει της έναρξης της Συνόδου.

Απόντες ο Νετανιάχου και οι εκπρόσωποι της Χαμάς

Στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου για τη Γάζα, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Ούτε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν παρόντες. Ωστόσο, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς πήγε στο Σαρμ ελ Σέιχ και αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο τελευταίος υποδέχτηκε τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Οι μεσολαβήτριες χώρες –ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία– υπέγραψαν με την ευκαιρία αυτή μια διακήρυξη για τη Γάζα, ως εγγυήτριες της συμφωνίας που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Το έγγραφο θα περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά άλλα πράγματα» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας δύο φορές: «Αυτό θα κρατήσει». Δεν έδωσε όμως άλλες διευκρινίσεις.

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας»

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

"With the historic agreement we have just signed, those prayers of millions have finally been answered."



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Ο Σίσι ανήγγειλε επίσης ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και μια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για την εδραίωση της ειρήνης»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα, στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που φιλοξενείται στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέχι ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Υποδοχή ήρωα στον Τραμπ

