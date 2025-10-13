Τραμπ: «Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας» – Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι μια απίστευτη μέρα για τον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι τόσο σημαντική που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος, θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ιστορική συμφωνία επισφραγίστηκε σε μία σύνοδο στην οποία είχαν προσκληθεί περισσότεροι από είκοσι ηγέτες, τόσο από την προεδρεία της Αιγύπτπου, όσο και από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανάμεσα στους ηγέτες ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περίπου στις 14:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Σαρμ Ελ Σεϊχ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγο μετά τις 16:20 ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από το Ισραήλ, όπου από το πρωί πλήθος ηγετών έφτασε στο Αιγυπτιακό θέρετρο.

Λίγο μετά τις 17.20 το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθασε με καθυστέρηση άνω των τρεισήμισι ωρών στο πρόγραμμά του, για αυτήν τη Σύνοδο. Στην πρώτη του δήλωση στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σημείωσε ότι η δεύτερη φάση του «σχεδίου» έχει ξεκινήσει.

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας»

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στην Ιερουσαλήμ, όπου τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα, ο Τραμπ κήρυξε στο ισραηλινό κοινοβούλιο «το τέλος του μακρού εφιάλτη» για το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου για τη Γάζα, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Ούτε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν παρόντες. Ωστόσο, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς πήγε στο Σαρμ ελ Σέιχ και αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τελευταίος υποδέχτηκε τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Οι μεσολαβήτριες χώρες –ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία– υπέγραψαν με την ευκαιρία αυτή μια διακήρυξη για τη Γάζα, ως εγγυήτριες της συμφωνίας που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Το έγγραφο θα περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά άλλα πράγματα» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας δύο φορές: «Αυτό θα κρατήσει». Δεν έδωσε όμως άλλες διευκρινίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, στην Πλατεία των Ομήρων, στο Τελ Αβίβ, εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης, όταν απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς. Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έκρηξη χαράς συνόδευσε την άφιξη των λεωφορείων που μετέφεραν τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές. Άλλα λεωφορεία κατευθύνθηκαν στο Χαν Γιουνές, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου τα περίμεναν χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και της Χαμάς.

«Η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για την εδραίωση της ειρήνης»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα, στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που φιλοξενείται στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέχι ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Ο Σίσι ανήγγειλε επίσης ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και μια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμή χειραψία εν όψει της έναρξης της Συνόδου, κατά την οποία θα συζητηθούν οι τελικές λεπτομέρειες που αφορούν την επισφράγιση της συμφωνίας για ειρήνη στην περιοχή.