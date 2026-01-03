Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία στις ΗΠΑ

«Θα βρεθούν σύντομα ενώπιον της πλήρους οργής της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια»

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία στις ΗΠΑ
AP POOL
DEBATER NEWSROOM

Στην Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν «ολόκληρη την οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης» για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και τρομοκρατία.

Η Γενική Εισαγγελέας Πάμελα Μπόντι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του — οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, έχουν απομακρυνθεί από τη Βενεζουέλα με αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις — «θα βρεθούν σύντομα ενώπιον της πλήρους οργής της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπόντι υπενθύμισε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για:

  • Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης…
  • και άλλες κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και κατοχή βαρέων όπλων και εκρηκτικών.
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ