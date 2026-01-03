Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία στις ΗΠΑ

Στην Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν «ολόκληρη την οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης» για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και τρομοκρατία.

Η Γενική Εισαγγελέας Πάμελα Μπόντι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του — οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, έχουν απομακρυνθεί από τη Βενεζουέλα με αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις — «θα βρεθούν σύντομα ενώπιον της πλήρους οργής της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια».

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Η Μπόντι υπενθύμισε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για: