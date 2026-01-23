Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε εικόνα διαδηλώτριας που είχε υποστεί επεξεργασία από AI – Την έδειχνε να κλαίει την ώρα της προσαγωγής της

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε χθες, Πέμπτη (22/1), στο λογαριασμό του στο X μια ρετουσαρισμένη φωτογραφία διαδηλώτριας η οποία συνελήφθη στη Μινεσότα, δείχνοντας το πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα και χωρίς να διευκρινίζει ότι η εικόνα αυτή είχε υποστεί επεξεργασία.

Η επίμαχη φωτογραφία, στην οποία εικονίζεται η Νεκίμα Λιβάι Άρμστρονγκ, η οποία εμφανίζεται ως «αγκιτάτορας της άκρας αριστεράς», φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταφεύγει όλο και περισσότερο σε τρικ ή φωτογραφίες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει τα πολιτικά επιχειρήματά της.

Χθες, Πέμπτη, το πρωί, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είχε δημοσιεύσει στο X μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί κατά τη σύλληψη της Άρμστρονγκ, με το πρόσωπό της ήρεμο και ανέκφραστο. Μισή ώρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα του την ίδια εικόνα, επεξεργασμένη ώστε να δείχνει την Άρμστρονγκ να κλαίει με λυγμούς, με το στόμα ανοιχτό, το μέτωπο γεμάτο ρυτίδες και δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της.

Στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X δεν διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μια ρετουσαρισμένη φωτογραφία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος παρέπεμψε στο λογαριασμό στο X του Κίλαν Ντορ, του αρμόδιου για την επικοινωνία υποδιευθυντή του. «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, προς αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπισθούν λόγω αντανακλαστικών τους δράστες φρικτών εγκλημάτων στη χώρα μας, σας απευθύνω αυτό το μήνυμα», γράφει ο Ντορ στην ανάρτησή του με την τροποποιημένη φωτογραφία.

«Η εφαρμογή του νόμου θα συνεχισθεί. Τα memes θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας», καταλήγει ο Ντορ.

Η δημοσίευση της τροποποιημένης φωτογραφίας στο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X προκάλεσε πολλές επικρίσεις στο διαδίκτυο.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τέτοιες ρετουσαρισμένες φωτογραφίες είναι πλέον «κοινή πρακτική στην πολιτική», παρατηρεί ο Γουόλτερ Σέιρερ του πανεπιστημίου Notre-Dame. «Χρησιμοποιούνται συχνά για να εξευτελίζουν προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ή για τη διατύπωση ακραίων πολιτικών δηλώσεων που βρίσκουν απήχηση σε μια εκλογική βάση», εξηγεί ο Σέιρερ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα μπορούσε κάποιος να δει σ’ αυτές τη σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής καρικατούρας του Τύπου, όμως υφίσταται μια αξιοσημείωτη έλλειψη ευπρέπειας όταν αυτές περνούν από τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας της κυβέρνησης», εκτιμά.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τη χρήση στο δίκτυό του, το Truth Social, και σε άλλες πλατφόρμες φωτογραφιών ρετουσαρισμένων ή δημιουργημένων εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη .

Δημοσιοποίησε έτσι φωτογραφίες που τον εικονίζουν ως πάπα, να βρυχάται δίπλα σε ένα λιοντάρι ή ως διευθυντή ορχήστρας. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει διστάσει επίσης να δημοσιεύσει τροποποιημένες φωτογραφίες με στόχο να γελοιοποιήσει τους δημοκρατικούς αντιπάλους του.