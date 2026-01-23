Τραμπ: “Χτύπησα σε τραπέζι” – Η εξήγηση για τη μελανιά στο χέρι και η συμβουλή στους δημοσιογράφους για την ασπιρίνη (βίντεο)

Νέο γύρο φημών για την υγεία του πυροδότησε η μελανιά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν εμφανής κατά την παρουσίαση που έκανε στο Νταβός για το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Είδαμε το μώλωπα στο χέρι σας. Είστε καλά;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επιστροφή του με το Air Force One στις ΗΠΑ.

«Είμαι πολύ καλά. Χτύπησα, το έκοψα στο τραπέζι» απάντησε ο Τραμπ και συνέχισε: «Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές». “Reporter points to the bruise.

Trump turns it into a medical TED Talk.

‘Clipped it on the table. Little cream. Big aspirin. Doctors said stop. I said no chances.’

Only Trump can explain a bruise, flex his health, and debate aspirin side effects in one answer. pic.twitter.com/t4JyKR5Gbw— Nation Today (@NationToday360) January 23, 2026

«Ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» είπε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη δήλωσή του ότι παίρνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης ως μέτρο πρόληψης θρόμβων στο αίμα.

«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: “Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής”. Εγώ απάντησα “δεν παίρνω κανένα ρίσκο”. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα, σε ερώτηση για τη μελανιά του προέδρου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, παρουσίασε την ίδια εκδοχή, λέγοντας ότι «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».