Ο Λαριτζανί κλείνει την “πόρτα” στον Τραμπ: “Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ”

Ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αλί Λαριτζανί – ο οποίος ήταν στενός και πιστός σύμβουλος του του δολοφονηθέντα το Σάββατο ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – ήρθε ως απάντηση σε αναφορές ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η νέα ηγεσία του Ιράν θέλει να μιλήσει μαζί του και ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει.

«Θέλουν να μιλήσουν, και συμφώνησα να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα», ανέφερε σε συνέντευξή του στο The Atlantic. Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, περιορίστηκε να πει: «Δεν μπορώ να σας πω».

Σχολιάζοντας, το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν μεγαλύτερες απώλειες από την επίθεση που είναι σε εξέλιξη, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε σε άλλες του αναρτήσεις: «Ο Τραμπ έχει βυθίσει την περιοχή στο χάος με “ψεύτικες ελπίδες” και τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα από τις παραληρηματικές του πράξεις, μετέτρεψε το αυτοδημιούργητο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» σε «Πρώτα το Ισραήλ» και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για την επιδίωξη της εξουσίας από το Ισραήλ…». ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.

وی با عملکرد متوهمانه، شعار خودساخته "اول امریکا" را به "اول اسرائیل" تبدیل کرد و سربازان امریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل نمود… ۱/۲— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

«Με νέα ψέματα, επιβάλλει για άλλη μια φορά το κόστος της προσωπολατρείας του στους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Σήμερα, το ιρανικό έθνος αμύνεται. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν την εισβολή» συμππλήρωσε ο Αλί Λαριτζανί.

…و با دروغ پردازی‌های جدید بار دیگر هزینه کیش شخصیت خود را به سربازان و خانوارهای امریکایی تحمیل می‌کند.

امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است.

نیروهای مسلح ایران تهاجم را آغاز نکردند. ۲/۲— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είχε επιλέξει τον Αλί Λαριτζανί ως υπηρεσιακό υπεύθυνο σε περίπτωση δολοφονίας του. Διαβάστε εδώ περισσότερα.