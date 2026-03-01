Τραμπ: Η επίθεση στο Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν «όλοι οι στόχοι» – Ο Χαμενεΐ είχε στα χέρια του αίμα χιλιάδων Αμερικανών

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με διάγγελμα του αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο Ιράν το Σάββατο 28/2.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμα του προειδοποίησε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να «επιτευχθούν όλοι οι στόχοι».

«Τις τελευταίες 46 ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους εξαπέλυσαν την Επιχείρηση Epic Fury, μια από τις μεγαλύτερες, πιο σύνθετες, πιο συντριπτικές στρατιωτικές επιθέσεις που έχει δει ποτέ ο κόσμος», δήλωσε ο Τραμπ στην εξάλεπτη ομιλία του. Ο πρόεδρος περιέγραψε λεπτομερώς την κλίμακα των επιθέσεων, περιγράφοντας μια σαρωτική σειρά επιθέσεων σε όλο το Ιράν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έπληξε εκατοντάδες στόχους και κατέστρεψε ένα σημαντικό μέρος του ναυτικού της χώρας. Το μπαράζ επιθέσεων κατέστρεψε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης και συστήματα αεράμυνας, δήλωσε ο Τραμπ, εκτός από τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων.

«Ολόκληρη η στρατιωτική διοίκηση έχει επίσης αποχωρήσει», είπε, ισχυριζόμενος ότι πολλοί στον στρατό του Ιράν επιδιώκουν τώρα να παραδοθούν.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου ως την αρχή μιας πιο παρατεταμένης επίθεσης, λέγοντας την Κυριακή ότι «οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με πλήρη ισχύ» για την επιδίωξη των στόχων της κυβέρνησης.

Δεν έδωσε σημαντικές λεπτομέρειες για κανέναν από αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους. Αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι ο ιρανικός λαός είχε καλωσορίσει την επίθεση και τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Σε όλο το Ιράν, οι φωνές του ιρανικού λαού ακούγονταν να ζητωκραυγάζουν και να πανηγυρίζουν στους δρόμους όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός του», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι πιθανότατα θα υπάρξουν επιπλέον θάνατοι Αμερικανών κατά τη διάρκεια της πολεμικής αποστολής στο Ιράν, η οποία, όπως είπε, θα συνεχιστεί μέχρι οι ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους.

«Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, σε πλήρη ισχύ, και θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας. Έχουμε πολύ ισχυρούς στόχους», είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social Sunday, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομερώς ποιοι ήταν αυτοί.

Σημειώνοντας τους τρεις θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ο πρόεδρος δήλωσε ότι το έθνος θρηνεί την απώλεια.

«Ως ένα έθνος, θρηνούμε για τους αληθινούς Αμερικανούς πατριώτες που έκαναν την υπέρτατη θυσία για το έθνος μας», είπε. «Ακόμα και καθώς συνεχίζουμε την δίκαιη αποστολή για την οποία έδωσαν τη ζωή τους, προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη μας και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων». «Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα πριν τελειώσει», είπε. «Έτσι έχουν τα πράγματα. Πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα. Αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όπου αυτό δεν θα συμβεί».

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρώντας μια ακόμη συνέντευξη από τη στιγμή της επίθεσης στο Ιράν το Σάββατο 28/2 στάθηκε στο πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην Daily Mail τόνισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στους στρατιώτες των ΗΠΑ που έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Είναι σπουδαίοι άνθρωποι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει: «Και, ξέρετε, δυστυχώς περιμένουμε να συμβεί αυτό. Θα μπορούσε να συμβαίνει συνεχώς – θα μπορούσε να συμβεί ξανά».

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι τα τρία θύματα ήταν τα πρώτα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η σύλληψη του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο σημειώθηκαν χωρίς ούτε έναν θάνατο Αμερικανού.

«Τα έχουμε πάει αρκετά καλά», σημείωσε, προσθέτοντας, «Αλλά είναι σπουδαίοι άνθρωποι, με εξαιρετικά ρεκόρ, εξαιρετικοί». Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο με το Ιράν – υπονοώντας ότι οι μάχες θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

«Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα ήταν περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ήταν πάντα μια διαδικασία περίπου τεσσάρων εβδομάδων, οπότε – όσο ισχυρή κι αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες – ή λιγότερο», εξήγησε ο Πρόεδρος. Είπε ότι δεν έχει εκπλαγεί από κανένα από τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

«Όχι, νομίζω ότι όλα πάνε όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Ξέρετε, εκτός από το ότι απομακρύναμε ολόκληρη την ηγεσία τους – πολύ, πολύ περισσότερους από ό,τι νομίζαμε. Φαίνεται ότι είναι 48», απάντησε.

Ο Πρόεδρος παρέμεινε ανοιχτός σε περισσότερες συνομιλίες με τους Ιρανούς, αλλά δεν μπόρεσε να πει αν αυτές θα συμβούν «σύντομα». «Δεν ξέρω», απάντησε. «Θέλουν, θέλουν να μιλήσουν, αλλά είπα ότι έπρεπε να μιλήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα».

Ο Πρόεδρος μίλησε στην Daily Mail από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου βρίσκεται από τότε που διέταξε τις επιθέσεις στο Ιράν.

Τραμπ: Οι ηγέτες του Ιράν θέλουν διάλογο μαζί μου και θα μιλήσω μαζί τους

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ είπε πως οι ηγέτες του Ιράν «επιθυμούν συνομιλίες κι εγώ συμφώνησα να μιλήσω μαζί τους». Υποστήριξε πως «θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ».

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά θα γίνουν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Συμπλήρωσε ότι ορισμένοι από τους ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν σκοπεύει να παρατείνει τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει μια λαϊκή εξέγερση. Ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δεσμευτεί, λέγοντας πως θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχουν. «Άνθρωποι εκεί ζητωκραυγάζουν στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές βόμβες που πέφτουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι “48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι” του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν “προχωρά γρήγορα”.

“Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια”, δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. “Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσιογράφο η οποία ανάρτησε τις δηλώσεις του στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Η δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση: τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).