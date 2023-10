Τανκ που ανήκει στον στρατό του Ισραήλ χτύπησε «κατά λάθος» μία αιγυπτιακή θέση που βρίσκεται κοντά στα σύνορα των δύο κρατών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

«Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού χτύπησε κατά λάθος αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα στον τομέα Κερέμ Σαλόμ», δήλωσαν επίσημα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Το περιστατικό ερευνάται και οι λεπτομέρειες είναι υπό εξέταση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν λύπη σε σχέση με το περιστατικό», αρκείται να αναφέρει η ανακοίνωση χωρίς να συμπεριλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.



The IDF expresses sorrow regarding the incident.