Ο Ίαν Γουάτκινς των Lostprophets σκοτώθηκε σε επίθεση μέσα στη φυλακή

Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε στη φυλακή του Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ στην Αγγλία το πρωί του Σαββάτου (11/10), ενώ εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Independent, η αστυνομία και οι παραϊατρικοί κλήθηκαν στη φυλακή κατηγορίας Α HMP Wakefield έπειτα από αναφορές ότι ο γνωστός παιδεραστής έπεσε θύμα ενέδρας και τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο Γουάτκινς κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο του συμβάντος και ξεκίνησε έρευνα για φόνο. Η φυλακή τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού αμέσως μετά το συμβάν, πρόσθεσαν πηγές.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2013 ο 48χρονος καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης, με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους, αφού παραδέχτηκε μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων – συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού του μωρού μιας θαυμάστριας.

Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν είχε μαχαιρωθεί σε ένα περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023, υποφέροντας από τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή του, αφού φέρεται να κρατήθηκε όμηρος από τρεις άλλους κρατούμενους για έξι ώρες.