Γερμανία: Επίθεση με πυροβολισμούς σε αγορά στη Γκίσεν – Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της επίθεσης

UNSPLASH
Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), στο Γκίσεν της Γερμανίας, όταν άνοιξε πυρ ένας άγνωστος σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με την mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις προσβάσεις προς την πλατεία. Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

