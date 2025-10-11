Γερμανία: Επίθεση με πυροβολισμούς σε αγορά στη Γκίσεν – Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), στο Γκίσεν της Γερμανίας, όταν άνοιξε πυρ ένας άγνωστος σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany. – BILD pic.twitter.com/d5yGRipO6f ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 11, 2025

Σύμφωνα με την mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις προσβάσεις προς την πλατεία. Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH October 11, 2025

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν περίστροφο ή πιστόλι. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.