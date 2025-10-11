Ώρες φρίκης στα χέρια της θετής της κόρης πέρασε Γερμανίδα δήμαρχος που βρέθηκε μαχαιρωμένη – Την βασάνιζε στο υπόγειο της

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις ώρες φρίκης που πέρασε η Γερμανίδα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία μαχαιρώθηκε από την θετή της κόρη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από την Γερμανία την βασάνιζε για ώρες.

Η πρώτη εικόνα έκανε λόγο για επίθεση ομάδας ανδρών στην δήμαρχο του Χέρντεκε, όμως το γεγονός ότι βρέθηκε στο σπίτι αιμόφυρτη με πολλαπλές μαχαιριές κίνησε υποψίες για εμπλοκή κάποιου δικού της προσώπου.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι δράστης ήταν η θετή κόρη της, η οποία, μάλιστα, ήταν αυτή που κάλεσε τις αρχές ισχυριζόμενη ότι βρήκε τη μητέρα της να αιμορραγεί στο σαλόνι του σπιτιού τους. Όπως διαπιστώθηκε, η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Όπως αναφέρει η Bild, η 57χρονη πολιτικός περιέγραψε ότι βασανίστηκε από τη θετή κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού για ώρες. Παρά τα βαριά τραύματα που έφερε, η Στάλτσερ αποκάλυψε την φρίκη που έζησε μιλώντας στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.

Μετά την καταγγελία αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου – επίσης υιοθετημένου – γιου της 57χρονης καθώς ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη δράστη.

Η Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η 17χρονη. Ωστόσο, οι άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι έγιναν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα και άλλα στοιχεία από την περιοχή γύρω από την πολυθρόνα.

Αν και το κίνητρο παραμένει ασαφές, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε διαμάχη μεταξύ της μητέρας και των υιοθετημένων παιδιών της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά και τα δύο παιδιά, αλλά τα δύο αφέθηκαν ελεύθερα μετά την απόφαση της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποβαθμίζοντας το έγκλημα στο γερμανικό ισοδύναμο της βαριάς σωματικής βλάβης.