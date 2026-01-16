Ο EASA καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν

Η ρυθμιστική αρχή της πολιτικής αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέτρεψε σήμερα τις αεροπορικές εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών να αποφεύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράν.

«Η παρουσία και η πιθανή χρήση όπλων ευρέος φάσματος και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, σε συνδυασμό με τις απρόβλεπτες κρατικές αντιδράσεις… δημιουργούν υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις που εκτελούνται σε όλα τα ύψη», ανέφερε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) στην προειδοποίησή του σχετικά με πιθανές ζώνες συγκρούσεων. Συμβουλεύει έτσι όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Ιράν, στο FIR Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις συνεχιζόμενες εντάσεις και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εκ μέρους των ΗΠΑ, οι ιρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εσφαλμένης αναγνώρισης εντός του ιρανικού εναέριου χώρου, πρόσθεσε ο EASA.