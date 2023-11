Ο 13χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη μητέρα του, στο σπίτι της στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στεκόταν ανέκφραστος στο δικαστήριο, στην πρώτη δίκη που παρευρέθηκε αυτοπροσώπως. Μάλιστα, ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πατέρας του, του έστελνε φιλιά κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο αριστούχος μαθητής Ντέρεκ Ρόσα φορούσε την καφέ φόρμα της φυλακής και απαντούσε με νοήματα στους δικηγόρους του, λίγες εβδομάδες μετά τη στυγερή δολοφονία της μητέρας του, για την οποία κατηγορείται. Η μητέρα του, Αϊρίν Γκαρσία 39 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της και ενώ κοιμόταν δίπλα στη νεογέννητη κόρη της και αδελφή του φερόμενου δολοφόνου.

Πλάνα από την πολύκροτη δίκη στις ΗΠΑ έφερε στο φως ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός NBC, στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα να κάθεται ανέκφραστος ο 13χρονος κατηγορούμενος.

