Την Τρίτη θα δικαστεί η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Για την ερχόμενη Τρίτη (14.04), παραπέμφθηκε να δικαστεί η 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, μετά τη σύλληψή της για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής της έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (10.04) στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μαζί με τον 29χρονο σύντροφό της, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σύλληψη σημειώθηκε περίπου στη 01:45, όταν στην κατοχή του άνδρα εντοπίστηκαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης, βάρους 0,9 γραμμαρίων. Από την πλευρά της 26χρονης, βρέθηκαν 3,11 γραμμάρια της ίδιας ουσίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το Μεγάλο Σάββατο ενώπιον της αυτόφωρης διαδικασίας, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.