Ντουμπάϊ: Ένας νεκρός από πτώση θραύσματος – Ζημιές σε ουρανοξύστη (βίντεο)

Κτίρια γύρω από την Μαρίνα του Ντουμπάϊ φαίνεται να είχαν ως στόχο τα ιρανικά βλήματα που εκτοξεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/3).

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta δείχνει καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο ουρανοξύστη κοντά στην περιοχή.

⚡️ A powerful explosion was heard in Dubai — media reports



The blast was reportedly heard in several parts of the city, including the Dubai Marina area, which is popular with tourists.



It appears that an Iranian drone has crashed into the 23 Marina skyscraper in Dubai — smoke… pic.twitter.com/VNygE7C4XW— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάϊ αντιμετώπισαν ένα περιστατικό που προκλήθηκε από πτώση θραύσματος σε όχημα στην περιοχή Al Barsha, ως αποτέλεσμα επιτυχημένης εναέριας αναχαίτισης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου πακιστανικής υπηκοότητας.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν το όχημα που χτυπήθηκε από τα θραύσματα του πυραύλου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

BREAKING:



🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM— Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026

Authorities confirm that debris from an aerial interception fell onto a vehicle in the Al Barsha area, resulting in the death of a Pakistani driver.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026

Η Μαρίνα βρίσκεται κοντά σε πολλά τουριστικά αξιοθέατα και θεσμούς της πόλης, μεταξύ των οποίων το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Καθώς ο ήχος από τις αναχαιτίσεις αντηχούσε στην πόλη και άρχισαν οι εκκενώσεις, κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις, περιγράφοντας το Ιράν ως «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα.

«Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Το Ιράν λέει ότι έπληξε Αμερικάνικη βάση στο Μπαχρέιν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση του Ζουφάιρ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

«Σε απάντηση στην επίθεση των αμερικανών τρομοκρατών της βάσης του Ζουφάιρ εναντίον του εργοστασίου αφαλάτωσης του Κεσμ, η αμερικανική βάση επλήγη αμέσως με πυραύλους ακριβείας (…) των Φρουρών της Επανάστασης», δήλωσαν αυτοί οι τελευταίοι.

Το Κατάρ αναχαίτισε εισερχόμενους πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, σε σύντομη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εισερχόμενα πυρά πυραύλων.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα ιρανικών επιθέσεων που στόχευσαν διυλιστήρια πετρελαίου και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αρκετά κράτη του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ.