Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του ανακοίνωσε πως Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου» έγραψε αρχικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα, και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του στη συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα για μια ισχυρή, ανθεκτική και αιώνια ειρήνη.

Όλα τα μέρη θα αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη! Αυτή είναι μια ΣΠΟΥΔΑΙΑ ημέρα για τον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το Ιστορικό και Πρωτοφανές Γεγονός. ΜΑΚΑΡΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ».

Χαμάς: Να τηρήσει το Ισραήλ τις απαιτήσεις της συμφωνίας

Η Χαμάς εξέδωσε την πρώτη της δημόσια δήλωση όπου ανακοίνωσε τη «σύναψη συμφωνίας που ορίζει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αποχώρηση της κατοχής από αυτήν, την είσοδο βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η δήλωση καλούσε τον ηγέτη των ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και τα διεθνή μέρη να «αναγκάσουν την κατοχική κυβέρνηση [Ισραήλ] να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της συμφωνίας και να μην της επιτρέψει να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων».

Η ομάδα κατέληξε λέγοντας ότι θα παραμείνει «πιστή στην υπόσχεσή της και δεν θα εγκαταλείψει τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Κατάρ για τη συμφωνία

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, έγραψε στο Twitter: «Οι μεσολαβητές ανακοινώνουν ότι απόψε επιτεύχθηκε συμφωνία για όλες τις διατάξεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και στην είσοδο της βοήθειας». «Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα», προσθέτει.

The mediators announce that tonight an agreement was reached on all the provisions and implementation mechanisms of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, which will lead to ending the war, the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, and the entry of aid.… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 8, 2025

Το πρώτο μήνυμα του Νετανιάχου μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους σπίτι», αναφερόμενος στους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν υπογράψει την πρώτη φάση μιας συμφωνίας για τη Γάζα.