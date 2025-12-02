Ντόναλντ Τραμπ: «Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (02.12), ότι σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα με πλήγματα σε στόχους για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει κατά των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να επεκτείνει τις επιχειρήσεις από τη θάλασσα και στην ξηρά. «Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε. Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες την πιθανότητα στοχοποίησης προσώπων στη Βενεζουέλα, κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό βήμα πέρα από τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονταν αποκλειστικά σε ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Οι σημερινές του δηλώσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με όσα είχε αναφέρει την Ημέρα των Ευχαριστιών, όταν σε τηλεδιάσκεψη με μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχε προαναγγείλει ότι οι χερσαίες επιθέσεις θα ξεκινούσαν «πολύ σύντομα».

Η αναφορά στο Ουκρανικό

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «χάος». «Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους.

Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποί μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε», είπε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Ιρλανδία για επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε από το Δουβλίνο συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών, σημειώνοντας πως το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί θετική εξέλιξη.

Στο μεταξύ, σήμερα άρχισε μια κρίσιμη συνάντηση στο Κρεμλίνο ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.