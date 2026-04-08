Ντόναλντ Τραμπ: Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον Μαρκ Ρούτε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στο τραπέζι των συζητήσεων είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά παράπονα από τη στάση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τετάρτη, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε να μοιραστεί ένα άμεσο απόσπασμα από τον πρόεδρο για το ΝΑΤΟ: «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».

Είπε ότι ο Τραμπ προσβλέπει σε ειλικρινείς συνομιλίες με τον Ρούτε και ότι πιθανότατα θα συζητηθεί η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

«Είναι κάτι που έχει συζητήσει ο πρόεδρος και νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα συζητήσει σε μερικές ώρες με τον Γενικό Γραμματέα Ρούτε», είπε.