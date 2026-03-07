Ντόναλντ Τραμπ: «Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν με νέα «πολύ σκληρά» πλήγματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη έχει ήδη «παραδοθεί» στους γείτονές της στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία, υπό την πίεση των αμερικανο-ισραηλινών επιχειρήσεων, ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες και δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Όπως σημείωσε: «Το Ιράν ζήτησε συγγνώμη από τους γείτονές του και παραδόθηκε σε αυτούς, υποσχόμενο ότι δεν θα ξαναεπιτεθεί εναντίον τους». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο εξαιτίας των αμείλικτων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί: «Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ είπα: «Παρακαλώ!». Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», είναι, αντίθετα, «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή, το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς».

Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του: «Σήμερα, το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί για στόχευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από το Ιράν

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε προηχογραφημένο μήνυμα ανακοίνωσε ότι το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ενέκρινε την παύση επιθέσεων εναντίον γειτονικών κρατών, υπό τον όρο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα εδάφη τους για επιθέσεις κατά του Ιράν. Η κίνηση αυτή ακολουθεί ημέρες έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε ότι «όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή θα θεωρούνται «πρωταρχικοί στόχοι» εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά του Ιράν».

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η δήλωση Πεζεσκιάν αποτελεί το υψηλότερο μήνυμα αποκλιμάκωσης που έχει εκδώσει η Τεχεράνη μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς λίγες ώρες μετά το μήνυμα αναφέρθηκαν νέες εκτοξεύσεις πυραύλων προς γειτονικές χώρες.

Ο ειδικός για το Ιράν της Crisis Group, Ali Vaez, υποστηρίζει ότι τα μηνύματα της Τεχεράνης αντανακλούν πιθανές διαφωνίες στο εσωτερικό του καθεστώτος: «Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση». Όπως εξηγεί, ο Πεζεσκιάν «ανησυχεί ότι το Ιράν θα κάψει πάρα πολλές γέφυρες με τους γείτονές του», ενώ η στρατηγική φαίνεται να καθορίζεται κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης και ισχυρά πολιτικά στελέχη.

Ο Vaez προσθέτει ότι «η κυβέρνηση φαίνεται να ανησυχεί για τις συνέπειες της αποξένωσης των γειτόνων και το ενδεχόμενο να τους ωθήσει να ταχθούν στο πλευρό των ΗΠΑ», τονίζοντας όμως ότι «όλοι βρίσκονται στο ίδιο καράβι και αν αυτό βυθιστεί θα βυθιστούν μαζί. Γι’ αυτό δεν θα χαρακτήριζα το ρήγμα ιδιαίτερα βαθύ».