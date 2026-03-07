Πεζεσκιάν: H συγγνώμη στις γειτονικές χώρες και η απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα (07.03) ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί, την ώρα που συνεχίζονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις με το Ισραήλ και οι εντάσεις επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έγιναν λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την τοποθέτηση του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη χωρίς την «άνευ όρων παράδοσή» της.

Σε τηλεοπτικό μήνυμα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας ότι όσοι επιδιώκουν την άνευ όρων παράδοση του Ιράν «θα πάρουν μαζί τους στον τάφο τα όνειρά τους».

Η πολιτική κατάσταση στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από μία εβδομάδα. Μέχρι τον ορισμό νέου ηγέτη, την εξουσία ασκεί προσωρινά τριμελές συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι και ο ανώτερος κληρικός Αλιρέζα Αράφι.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός εάν υπάρξει προηγουμένως επίθεση εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, απευθυνόμενος στις χώρες της περιοχής, ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που έχει δημιουργηθεί.

Ντουμπάι: Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, επεισόδιο αναχαίτισης σημειώθηκε το πρωί πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 🚨 Iranians just won't calm down — still bombing Dubai, which never wanted any part of this mess



Hit on Dubai International Airport (world's busiest international hub).



Preliminary reports: no casualties this time. pic.twitter.com/ClAkBWAFR3— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Agence France-Presse, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και στον ουρανό υψώθηκε σύννεφο καπνού, ενώ το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν.

Παράλληλα, στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν αεροσκάφη να πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, έκανε λόγο για «μικρό περιστατικό» που προκάλεσε την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Παράλληλα, διέψευσε αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με συμβάντα στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Νωρίτερα η εταιρία είχε ανακοινώσει αναστολή των πτήσεων της από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας.

Our post from 11:08am Dubai time regarding operational status is no longer current, and has been deleted to avoid causing unnecessary confusion.



Emirates has resumed operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This… pic.twitter.com/j6niNfBCoI— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Τουλάχιστον 16 νεκροί στο Λίβανο

Στο μεταξύ, η ένταση επεκτείνεται και στον Λίβανο, όπου ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Μπααλμπέκ ανήλθε σε 16, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Όπως έγινε γνωστό, άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ αρχικά οι αρχές είχαν κάνει λόγο για εννέα νεκρούς.