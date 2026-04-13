Ντόναλντ Τραμπ: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα (Βίντε)

Το δικό του σόου έδωσε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, o πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε δύο μεγάλες σακούλες McDonalds από μια υπάλληλο δίνοντάς της φιλοδώρημα 100 δολάρια. «Αυτό δεν φαίνεται σκηνοθετημένο», αστειεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος χρησιμοποίησε την ανακοίνωση για να προωθήσει την πρωτοβουλία του «μηδενικός φόρος στα φιλοδωρήματα», με την προθεσμία υποβολής για τους περισσότερους Αμερικανούς να λήγει σε δύο ημέρες.

President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office!



Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family.



💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k— Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026

Η υπάλληλος φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι που έγραφε «DoorDash Grandma», είπε στον πρόεδρο ότι η παραγγελία του περιείχε «τα αγαπημένα σας».

Ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε τι περιλάμβανε αυτό, αλλά ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα αγαπημένα του γεύματα από το Golden Arches περιλαμβάνουν το σάντουιτς Filet-O-Fish, τα Big Mac, τις τηγανητές πατάτες και ένα σοκολατένιο μιλκσέικ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ σέρβιρε τηγανητές πατάτες και εργαζόταν στο drive-through ενός franchise στο Φίστερβιλ-Τρεβόουζ της Πενσυλβάνια.