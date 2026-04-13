Ντόναλντ Τραμπ: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα (Βίντε)
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Το δικό του σόου έδωσε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Συγκεκριμένα, o πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε δύο μεγάλες σακούλες McDonalds από μια υπάλληλο δίνοντάς της φιλοδώρημα 100 δολάρια. «Αυτό δεν φαίνεται σκηνοθετημένο», αστειεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος χρησιμοποίησε την ανακοίνωση για να προωθήσει την πρωτοβουλία του «μηδενικός φόρος στα φιλοδωρήματα», με την προθεσμία υποβολής για τους περισσότερους Αμερικανούς να λήγει σε δύο ημέρες.
Η υπάλληλος φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι που έγραφε «DoorDash Grandma», είπε στον πρόεδρο ότι η παραγγελία του περιείχε «τα αγαπημένα σας».
Ο Λευκός Οίκος δεν ανέφερε τι περιλάμβανε αυτό, αλλά ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα αγαπημένα του γεύματα από το Golden Arches περιλαμβάνουν το σάντουιτς Filet-O-Fish, τα Big Mac, τις τηγανητές πατάτες και ένα σοκολατένιο μιλκσέικ.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ σέρβιρε τηγανητές πατάτες και εργαζόταν στο drive-through ενός franchise στο Φίστερβιλ-Τρεβόουζ της Πενσυλβάνια.
