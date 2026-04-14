Ντόναλντ Τραμπ: «Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο 48ωρο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης έναρξης συνομιλιών με το Ιράν, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών, υποδεικνύοντας το Πακιστάν ως πιθανό τόπο διεξαγωγής τους.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύντομα, τονίζοντας πως οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες. Παράλληλα, εξέφρασε την προτίμησή του για το Πακιστάν ως τόπο διεξαγωγής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει λόγος επιλογής άλλης χώρας.

Ο Τραμπ εξήρε τον Ασίμ Μουνίρ, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί θετική σχέση μαζί του από το προηγούμενο διάστημα. Όπως σημείωσε, η παρουσία του Πακιστανού στρατιωτικού ηγέτη καθιστά πιο πιθανή την επιλογή της χώρας για τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη ο αποκλεισμός

Την ίδια ώρα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ναυτικού αποκλεισμού γύρω από τα ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, περίπου δέκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη.

Διάψευση για παραβίαση του αποκλεισμού

Η αμερικανική διοίκηση διέψευσε κατηγορηματικά αναφορές περί παραβίασης του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι καμία ναυτική κίνηση δεν κατάφερε να τον διασπάσει.

Όπως επισημάνθηκε, έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ελέγχου στην περιοχή.