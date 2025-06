Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το δικό του μήνυμα προς το Ισραήλ για το ενδεχόμενο να επιτεθεί στο Ιράν.

«Δεν θέλω να πω ότι είναι άμεσο, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί» ανέφερε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για όσα ακούγονται για το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν.

🇺🇲🇮🇱🇮🇷 Trump says Israeli strike on Iran is not imminent but could very well happen:



"I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon." pic.twitter.com/6MkT460AHY