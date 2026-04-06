Ντόναλντ Τραμπ: Κήρυξε «πόλεμο» ακόμα και στη φέτα – Εκστρατεία εξαγωγής «fake τυριών» από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά σχετικά με τις ονομασίες τυριών και άλλων παραδοσιακών προϊόντων.

Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να κατοχυρώσει το δικαίωμα των Αμερικανών παραγωγών να χρησιμοποιούν ονόματα όπως φέτα, παρμεζάνα, ασιάγκο, ρομάνο και γκοργκοντζόλα στις αγορές εκτός ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύξηση εξαγωγών αμερικανικών τυριών

Η εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για την ελεύθερη χρήση αυτών των ονομασιών πέτυχε σημαντική πρόοδο πέρυσι, με τις εξαγωγές αμερικανικών τυριών να αυξάνονται κατά 20%, φτάνοντας τους 613.000 τόνους — ρεκόρ για τη χώρα.

Η Σόνα Μόρις, επικεφαλής της πολιτικής εμπορίου στην Ομοσπονδία Εθνικών Γαλακτοπαραγωγών των ΗΠΑ, χαρακτηρίζει την εξέλιξη «πραγματικό άλμα» για τον κλάδο.

Οι μεγάλες και αποδοτικές μονάδες παραγωγής τυριών ευρωπαϊκού τύπου στις ΗΠΑ επιτρέπουν τη διάθεση προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Ευρωπαϊκή αντίδραση

Η αμερικανική πρωτοβουλία συναντά έντονη αντίδραση στην Ευρώπη. Το Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, που εκπροσωπεί εκατοντάδες Ιταλούς παραγωγούς, αντιτίθεται στη χρήση του όρου «παρμεζάνα» για προϊόντα εκτός της περιοχής παραγωγής στη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι πωλήσεις «ψευτο-παρμεζάνας» εκτός ΕΕ ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η προστασία των ονομασιών εξασφαλίζει διαφάνεια για τον καταναλωτή. Η ίδια λογική ισχύει για τη φέτα, η οποία για τους Αμερικανούς είναι απλά ένα «τυρί που θρυμματίζεται», ενώ για την ΕΕ αποτελεί προϊόν στενά συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση.

Παγκόσμιο πεδίο σύγκρουσης

Η διαμάχη μεταφέρεται και στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Στην Ινδονησία, η ΕΕ συμφώνησε στην προστασία πάνω από 200 ευρωπαϊκών προϊόντων, μεταξύ των οποίων φέτα και γκοργκοντζόλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμερικανική διοίκηση, όμως, υπέγραψε δική της συμφωνία, η οποία επιτρέπει στους Αμερικανούς παραγωγούς να χρησιμοποιούν τις επιθυμητές ονομασίες, δημιουργώντας ένα αδιέξοδο. Παρόμοιες ισορροπίες παρατηρούνται και στην Αυστραλία, όπου οι συμφωνίες της ΕΕ περιορίζουν τη χρήση των ονομασιών από τους ντόπιους παραγωγούς.

Οικονομικό διακύβευμα πίσω από τις ονομασίες

Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τις λέξεις, αλλά τον τρόπο που καθορίζονται οι κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγάλες και εξωστρεφείς αμερικανικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις βλέπουν στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής σημαντικές ευκαιρίες, ενώ η Ευρώπη επιδιώκει να προστατεύσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης.

Η άνοδος των αμερικανικών εξαγωγών τυριών ενισχύει την πεποίθηση της Ουάσιγκτον ότι η διαμάχη έχει και ουσιαστικό οικονομικό νόημα.