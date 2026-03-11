Ντόναλντ Τραμπ: Η σύγκρουση με το Ιράν είναι ταυτόχρονα πόλεμος και «εκδρομή»

Νέες δηλώσεις σε δημοσιογράφους κατά την παρουσία του στο Οχάιο την Τετάρτη 11/3 παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πόλεμος με το Ιράν είναι ταυτόχρονα πόλεμος και «εκδρομή». «Μόλις είπατε ότι είναι μια μικρή εκδρομή και είπατε ότι είναι πόλεμος. Ποιος είναι λοιπόν;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Λοιπόν, είναι και τα δύο», απάντησε ο πρόεδρος. «Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από έναν πόλεμο, και ο πόλεμος θα είναι, εννοώ για αυτούς – είναι πόλεμος. Για εμάς, αποδείχθηκε ευκολότερο από ό,τι νομίζαμε», συνέχισε ο Τραμπ.