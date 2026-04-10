Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Η αποθέωση στην Palantir Technologies – «Ρωτήστε τους εχθρούς μας»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Γεράσιμος Λυμπέρης

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τις πολεμικές ικανότητες της Palantir Technologies, υπονοώντας ότι η τεχνολογία της εταιρείας συμμετείχε στον πόλεμο με το Ιράν.

«Η Palantir Technologies (PLTR) έχει αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες και εξοπλισμό μάχης. Απλώς ρωτήστε τους εχθρούς μας!!!» έγραψε.

Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιο πολεμικό εξοπλισμό επαινούσε. Τον περασμένο μήνα, το Ιράν απείλησε να στοχοποιήσει μια σειρά από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Palantir με έδρα το Μαϊάμι.

