Ντόναλντ Τραμπ: Η αποθέωση στην Palantir Technologies – «Ρωτήστε τους εχθρούς μας»
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τις πολεμικές ικανότητες της Palantir Technologies, υπονοώντας ότι η τεχνολογία της εταιρείας συμμετείχε στον πόλεμο με το Ιράν.
«Η Palantir Technologies (PLTR) έχει αποδείξει ότι διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες και εξοπλισμό μάχης. Απλώς ρωτήστε τους εχθρούς μας!!!» έγραψε.
Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιο πολεμικό εξοπλισμό επαινούσε. Τον περασμένο μήνα, το Ιράν απείλησε να στοχοποιήσει μια σειρά από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Palantir με έδρα το Μαϊάμι.
