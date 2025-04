Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμμετέχουν σε απευθείας συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας αυτής της Μέσης Ανατολής.

Μάλιστα, όπως ανέφερε κρίνει ότι η διπλωματική οδός είναι “προτιμότερη”, την επομένη της απόρριψης από την Τεχεράνη κάθε απευθείας διαλόγου με την Ουάσινγκτον.

“Έχουμε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες άρχισαν. Θα συνεχιστούν το Σάββατο, θα γίνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι θα ήταν προτιμότερο να επιτευχθεί μια συμφωνία“, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

U.S. President Donald J. Trump announces from the Oval Office following his meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, that the United States will begin direct talks with Iran on Saturday, adding that he hopes they will be successful and that it’s in Iran’s “best… pic.twitter.com/xmD0zopT2Q