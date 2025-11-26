“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι το 2026

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι το 2026
GRAIG HUDSON / EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί το 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, εντείνοντας περαιτέρω τη διπλωματική του επίθεση κατά της χώρας αυτής, μετά και το μποϊκοτάζ από την Ουάσινγκτον της συνόδου των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα από αυτόν τον μήνα.

“Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε”, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για φερόμενη φονική δίωξη λευκών αγροτών στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ