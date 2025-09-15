Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις άνθρωποι

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος βενεζουελάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε:

Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ΔΕΥΤΕΡΗ κινητική επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του SOUTHCOM.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ. Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗ για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ — ΕΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ! Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΙΑ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!