Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , συμφώνησαν σήμερα, στη διάρκεια σύντομης συνομιλίας που είχαν στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, να συναντηθούν σε δεύτερο χρόνο, όπως είπε η εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν.

“Kατά τη σύντομη συνομιλία τους, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν”, ανέφερε η Πάουλα Πίνιο σε ανάρτησή της στο Χ.

In their brief exchange, President von der Leyen and President Trump agreed to meet. https://t.co/2UA60vfNJb