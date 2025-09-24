Ντάλας: Ένας νεκρός και δυο τραυματίες από τα πυρά σε κέντρο κράτησης για μετανάστες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα όταν σκοπευτής άνοιξε πυρ στο Ντάλας, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Τέξας, με την αμερικανική κυβέρνηση να διευκρινίζει ότι η επίθεση είχε στόχο κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE).

“Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον ενός δημόσιου κτιρίου από ένα άλλο κτίριο. Δύο άνθρωποι με τραύματα από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένα θύμα σκοτώθηκε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός”, έγραψε η αστυνομία του Ντάλας στην πλατφόρμα Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ατά τη διάρκεια πυρών που ερρίφθησαν σε κέντρο κράτησης της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη μετανάστευση (ICE) στο Ντάλας.

“Οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες ή οι νεκροί. Αυτός που πυροβόλησε αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο επάνω του”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

“Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, κυρίως κατά της ICE, πρέπει να σταματήσει. Προσεύχομαι για όλους όσοι τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και για τις οικογένειές τους”, έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην Νόεμ.

Ο δράστης μπορεί να ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής, δήλωσε ο μεταβατικός διευθυντής της αστυνομίας για τη μετανάστευση Τοντ Λάιονς.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο σκοπευτή”, δήλωσε στο CNN. “Τρία άτομα επλήγησαν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο”.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία απάντησε στις αναφορές για τον πυροβολισμό στην υπηρεσία αυτή του βορειοδυτικού Ντάλας γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σκοπευτής, ένας λευκός άνδρας, καθόταν στη στέγη παρακείμενου κτιρίου με ένα τουφέκι, όπου και βρέθηκε νεκρός, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox4, διευκρινίζοντας ότι κατά την άφιξη των αστυνομικών έδωσε τέλος στη ζωή του.