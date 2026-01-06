Νικολάς Μαδούρο: Δήλωσε «αιχμάλωτος πολέμου», «αθώος» και «ηγέτης της Βενεζουέλας» – Το χρονικό της 40λεπτης ακρόασης

Αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την αμερικανική δικαιοσύνη μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό το Σάββατο, ο ανατραπείς αρχηγός του κράτους της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε χθες (05.01) πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου» και αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαι αθώος», είπε στα ισπανικά με τη βοήθεια διερμηνέα στον δικαστή ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, ο οποίος του ανέγνωσε επίσημα τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της «ναρκωτρομοκρατίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, στο πλαίσιο θεαματικής στρατιωτικής επιχείρησης που προκάλεσε σοκ και καταδίκες σε διεθνές επίπεδο, drones που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν πέταξαν χθες βράδυ κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας. 🚨 BREAKING: Maduro tells judge 'I am innocent, I am not guilty,' in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Η αστυνομία άνοιξε πυρ «κατά αποτρεπτικό τρόπο», σύμφωνα με επίσημη πηγή, η οποία διευκρίνισε πως δεν υπήρξε «καμιά σύγκρουση».

Ο ανατραπείς πρόεδρος, 63 ετών, που αιχμαλωτίστηκε έπειτα από μήνες εντατικής αμερικανικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, 69 ετών, που δήλωσε επίσης αθώα.

Άρχισε λέγοντας «είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και είμαι εδώ μετά την απαγωγή μου από το Σάββατο 3η Ιανουαρίου. Αιχμαλωτίστηκα στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…», προτού τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η στιγμή και ο τόπος για να θιγούν όλα αυτά», του είπε, ζητώντας του απλά να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευχαριστώ Τραμπ!»

Χαμογελώντας κατά την είσοδό του στην αίθουσα, αυτός που κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Βενεζουέλα για πάνω από 12 χρόνια κράταγε σημειώσεις και παρακολουθούσε τη διαδικασία με τη βοήθεια ταυτόχρονης διερμηνείας.

Αφού τον ενημέρωσε για τις κατηγορίες σε βάρος του και τον άκουσε να δηλώνει αθώος, ο δικαστής διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος στη Νέα Υόρκη και όρισε επόμενη δικάσιμο την 17η Μαρτίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού μεταφέρθηκε στο αμερικανικό έδαφος, ο Νικολάς Μαδούρο φυλακίστηκε στο Μπρούκλιν, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κράτησης των ΗΠΑ, γνωστό για τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό και τα προβλήματα στη διαχείρισή του.

Στο Καράκας, χιλιάδες υποστηρικτές του αρχηγού του κράτους διαδήλωσαν κατόπιν προτροπής της εξουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, were transferred from the Metropolitan Detention Center in Brooklyn via helicopter and arrived in Manhattan shortly after 7:30 a.m. ET.⁠



Follow live coverage: https://t.co/q9hNks5HIg pic.twitter.com/HWZ3p2PYa4— The Wall Street Journal (@WSJ) January 5, 2026

Από την άλλη η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα και να τη μετατρέψει στο «ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Ματσάδο είναι γνωστή για τις θέσεις της υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο «ευχαρίστησε» για την επιχείρηση στο Καράκας το Σάββατο, όμως ο αμερικανός πρόεδρος είπε την ίδια ημέρα πως η ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν έχει «ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» που απαιτείται για να κυβερνήσει.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που ανακοινώθηκαν δημόσια το Σάββατο, μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα, που δεν έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και του γιου του ανατραπέντα προέδρου.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Διεθνείς επικρίσεις

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, που ορκίστηκε και επίσημα χθες προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξέφρασε τη βούλησή της να επιδιώξει «συνεργασία», στο πλαίσιο σχέσης «που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό (…)», θα βασίζεται στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης».

Η μέχρι χθες αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε έτσι να κάνει άνοιγμα στον Ντόναλντ Τραμπ που την προειδοποίησε ότι «αν δεν κάνει αυτό που πρέπει», θα έχει χειρότερη τύχη από αυτήν του ανατραπέντος προέδρου.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον τάχθηκε χθες υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα «σύντομα».

Ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα μέσα τις επόμενες τριάντα ημέρες, κρίνοντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC News ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα «να ξαναβάλει τη χώρα στα πόδια της».

Πολλές χώρες αμφισβητούν τη νομιμότητα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που παρουσιάστηκε από την Ουάσιγκτον ως «αστυνομική επιχείρηση». MADURO ON HIS KNEES:



Venezuelan Leader Humiliated



They literally shoved Maduro into the van and forced him onto his knees.



If the Americans are already treating Maduro like this, what justice can there be? pic.twitter.com/znlq9f1LEv— Russian Market (@runews) January 5, 2026

Παρότι διατείνεται πως δεν θέλει να εμπλακεί στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών, όπως έκαναν οι ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν τα χρόνια του 2000, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον του για τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στην υφήλιο.