Νικολάς Μαδούρο: Αυτό είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο το επίσημο κατηγορητήριο εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους.

Ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του έχουν μετατρέψει τους θεσμούς της Βενεζουέλας σε εστία διαφθοράς που τροφοδοτείται από το εμπόριο ναρκωτικών προς όφελός τους, ισχυρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο κατηγορητήριο.

«Η διαφθορά «γεμίζει τις τσέπες των αξιωματούχων της Βενεζουέλας και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα ωφελεί βίαιους ναρκο-τρομοκράτες που λειτουργούν ατιμώρητα σε έδαφος της Βενεζουέλας και οι οποίοι βοηθούν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Κατά το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο συνέχισε ενεργά τη διακίνηση κοκαΐνης σε συνεργασία με καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι εκλογές του 2018 και του 2024 χαρακτηρίζονται νοθευμένες και μη αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, κατηγορίες αντιμετωπίζουν τόσο η σύζυγός του Cilia Flores όσο και ο γιός του Νικολά Μαδούρο.

Αναλυτικά οι άλλοι κατηγορούμενοι πέρα από τον Νικολάς Μαδούρο:

Diosdado Cabello Rondón, υπουργός Εσωτερικών και ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας, κατηγορούμενος ότι διασφάλιζε την ασφαλή διέλευση φορτίων κοκαΐνης.

Ramón Rodríguez Chacín, πρώην υπουργός, ο οποίος φέρεται να παρείχε προστασία σε στρατόπεδα των ανταρτών FARC και ELN εντός Βενεζουέλας.

Cilia Flores, σύζυγος του Maduro, που κατηγορείται για δωροδοκίες και ενεργή εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Nicolás Maduro Guerra, γιος του προέδρου, ο οποίος φέρεται να οργάνωνε αποστολές κοκαΐνης χρησιμοποιώντας ακόμη και αεροσκάφη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, γνωστός ως «Niño Guerrero», ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua.

Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο γνωστό ως «Cartel de los Soles», στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατού, της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών. Το όνομα παραπέμπει στα διακριτικά των Βενεζουελάνων στρατηγών, υποδηλώνοντας την κρατική κάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 1999 και έπειτα η Βενεζουέλα εξελίχθηκε σε ασφαλές πέρασμα για ναρκεμπόρους, με λιμάνια, αεροδρόμια και παράνομες πίστες απογείωσης να λειτουργούν υπό την ανοχή ή και την άμεση προστασία κρατικών αξιωματούχων.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για στενή συνεργασία με οργανώσεις όπως οι FARC, ELN, το Sinaloa Cartel, οι Zetas και η Tren de Aragua, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να παρείχαν παραγωγή, προστασία και ένοπλη συνοδεία των φορτίων κοκαΐνης.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι 200 έως 250 τόνοι κοκαΐνης διέρχονταν ετησίως από τη Βενεζουέλα, με τελικό προορισμό κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες.