Νικολά Σαρκοζί: Το πρώτο βράδυ στη φυλακή – Σε απομόνωση με… δύο σωματοφύλακες

Στις φυλακές Santé στο Παρίσι οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου ο Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να εκτίσει ποινή διάρκειας από τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, φυλακίστηκε μαζί με δύο αστυνομικούς της προσωπικής του φρουράς, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προστασία του εντός της φυλακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Le Parisien, οι δύο αστυνομικοί προέρχονται από την Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων Προσώπων, τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για την προστασία πρώην προέδρων και υψηλών αξιωματούχων. Οι δύο άνδρες κρατούνται σε γειτονικά κελιά, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Το περιβάλλον του Σαρκοζί περιορίστηκε να δηλώσει: «Η εκτίμηση της απειλής ανήκει αποκλειστικά στις αρχές. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο για θέματα ασφαλείας».

Ο Σαρκοζί παρουσιάστηκε μόνος του το πρωί της Τρίτης στο τμήμα υγείας της φυλακής, «χαιρέτησε τους ανθρώπους που τον περίμεναν και ακολούθησε τη διαδικασία εισόδου», όπως ανέφερε ο δικηγόρος του.

Μετά την έρευνα και την καταγραφή του, οδηγήθηκε στο κελί του — έναν χώρο 9 τετραγωνικών μέτρων, όπου “επικρατεί συνεχής θόρυβος”, σύμφωνα με τον φίλο και δικηγόρο του, Ζαν-Μισέλ Νταρουά.

Όπως κάθε κρατούμενος, έλαβε ένα πακέτο πρώτης ανάγκης με ρούχα, είδη υγιεινής και σκεύη. Τις πρώτες ημέρες, θα παρακολουθείται στενά, με τους φύλακες να κάνουν τακτικούς ελέγχους τη νύχτα μέσα από το «μάτι» της πόρτας, ανάβοντας το φως.

Σε απομόνωση

Ο πρώην πρόεδρος τελεί υπό απομόνωση, στο πλαίσιο ειδικής «διαδικασίας αποκλεισμού» για κρατούμενους υψηλού κινδύνου, ώστε να μην έρθει σε επαφή με άλλους.

Θα έχει δικαίωμα για μία ώρα καθημερινό περίπατο σε περίφρακτη αυλή, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα οπτικής επαφής με άλλους κρατούμενους. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να κάνει δύο μικρότερους περιπάτους ημερησίως.

Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση, πάντα μόνος του, σε ένα από τα τρία γυμναστήρια της απομονωμένης πτέρυγας και σε μικρή βιβλιοθήκη, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο θα παραμένει στο κελί του.

Θα μπορεί να επικοινωνεί μόνο μέσω τηλεφώνου που είναι τοποθετημένο στον τοίχο του κελιού του, καλώντας προεγγεγραμμένους αριθμούς. Οι κλήσεις του μπορεί να καταγράφονται, ενώ δεν θα μπορεί να δέχεται εισερχόμενες.

Ο Σαρκοζί θα έχει τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του και ελεύθερη πρόσβαση στους δικηγόρους του οποιαδήποτε στιγμή.