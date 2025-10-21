Σαρκοζί: Μπορεί να αποφυλακιστεί πριν τα Χριστούγεννα;

Ο Νικολά Σαρκοζί περνά σήμερα, Δευτέρα (21/10) την πρώτη του ημέρα στις φυλακές La Santé στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο πιθανολογείται να κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής.

Ήδη οι δικηγόροι του υπέβαλαν αίτημα για την αποφυλάκιση του, με την ελπίδα να αποφυλακιστεί το συντομότερο δυνατό.

Η αίτηση πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών

Όπως αναφέρει το άρθρο 148-2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως και με κάθε άλλο κατηγορούμενο, η αίτηση του πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Δηλαδή δεν μπορεί η αποφυλάκιση του να εξεταστεί μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Αν η απάντηση του δικαστηρίου είναι θετική, ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει αποφυλακιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο δικηγόρος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κριστόφ Ινγκρέιν, δήλωσε ότι «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα υπάρξει (…) προνομιακή μεταχείριση», στο πλατό του BFMTV-RMC την Τρίτη, λίγα λεπτά πριν από την φυλάκιση του πελάτη του.

Είναι απίθανο τα δικαστήρια να τηρήσουν τη μέγιστη προθεσμία των δύο μηνών για να εξετάσουν αυτήν την έφεση. Στο BFMTV-RMC, ο Κριστόφ Ινγκρέιν δήλωσε ότι αναμένει ότι ο πρώην αρχηγός κράτους θα περάσει «τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα υπό κράτηση» πριν αποφανθεί το εφετείο, που είναι «ο μέσος χρόνος» σε αυτό το είδος υπόθεσης.

«Μια νύχτα στη φυλακή είναι μια νύχτα», συνέχισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει αντικειμενικά κανένας λόγος για το εφετείο να αρνηθεί αυτήν την αποφυλάκιση, αλλά υπάρχει η νομική αβεβαιότητα και θα την αντιμετωπίσουμε».

Αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου ο Νικολά Σαρκοζί

Δεν θα εξεταστεί με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το ένταλμα σύλληψης το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των γεγονότων, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων – δεν υπάρχουν στοιχεία – και δεν υπάρχει κίνδυνος άσκησης πίεσης σε μάρτυρες», διαβεβαίωσε ο Κριστόφ Ινγκρέιν.

Αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου ο πρώην πρόεδρος, το οποίο εξετάζει σε δημόσια ακρόαση του αίτημα του. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορεί να ζητήσει να μην του περάσουν χειροπέδες και να μην εμφανιστεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Αν και το αίτημά του για αποφυλάκιση θα μπορούσε επίσης να υποβληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή, αυτό το σενάριο παραμένει απίθανο.

Την ίδια ημέρα με την ακρόαση θα εκδοθεί η απόφαση του εφετείου. Σε περίπτωση που το εφετείο συμφωνήσει να τον αφήσει ελεύθερο, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπορεί να εγκαταλείψει τη φυλακή το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί για ουσιώδεις λόγους. Μετά την ακρόαση, θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή για να παραλάβει τα υπάρχοντά του και να υπογράψει την εντολή αποφυλάκισής του.

Αναμένεται νέα δίκη

Σε περίπτωση που το εφετείο αποφασίσει να συνεχίσει να βρίσκεται υπό κράτηση, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπορεί να υποβάλει νέα αιτήματα.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης και αναμένεται να διεξαχθεί νέα δίκη.

Εντός τεσσάρων μηνών υποχρεούται το Εφετείο να εκδικάσει την έφεση, γεγονός που οδηγεί θεωρητικά στην 25η Ιανουαρίου 2026, με την απόφαση να έχει εκδοθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο υπάρχει μια διαφορά σε αυτό το σύστημα. Τα κείμενα προβλέπουν ότι αυτή η τετράμηνη περίοδος μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές με αναμεταδόσεις ακροάσεων. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πρώτη τετράμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί σε οκτώ μήνες (25 Μαΐου 2026) ή σε 12 μήνες (25 Σεπτεμβρίου 2026).

Επίσης υπάρχει ένα ακόμη πιθανό σενάριο. Εάν οι Wahib Nacer και Alexandre Djhouri – τα δύο άλλα άτομα σε αυτήν την υπόθεση που φυλακίστηκαν μετά την πρωτόδικη απόφαση – καθώς και ο Σαρκοζί αφεθούν ελεύθεροι εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες που αναφέρθηκαν παραπάνω παραγράφονται και το εφετείο έχει στη συνέχεια περισσότερο χρόνο.

Σε αυτό το νομικό ημερολόγιο για τον πρώην αρχηγό του κράτους προστίθεται και η υπόθεση Bygmalion.

Στις 26 Νοεμβρίου το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί επί της έφεσης του πρώην προέδρου, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων πρέπει να εκτίσει έξι μήνες.