New York Times: «Σταματήστε τους με κάθε μέσο» είπε ο Αλί Χαμενεΐ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Στο μήνυμα που έστειλε προς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για τις διαδηλώσεις στάθηκαν οι New York Times.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε άρθρο τους την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το όργανο που έχει αναλάβει την προστασία της χώρας, να καταστείλει τις διαμαρτυρίες με κάθε δυνατό μέσο, ​​σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την οδηγία του αγιατολάχ. Οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν με εντολές να πυροβολούν για να σκοτώσουν και να μην δείχνουν έλεος, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατακόρυφα.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν έκλεισε το διαδίκτυο και διέκοψε την τηλεφωνική υπηρεσία, ορισμένοι Ιρανοί κατάφεραν να παρακάμψουν τους περιορισμούς και να κοινοποιήσουν μαρτυρίες μαρτύρων και εκατοντάδες βίντεο, πολλά από τα οποία οι New York Times μπόρεσαν να συλλέξουν και να επαληθεύσουν την αυθεντικότητά τους.

Οι Times έχουν επαληθεύσει βίντεο όπου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών σε τουλάχιστον 19 πόλεις και σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές γειτονιές στην Τεχεράνη στις αρχές Ιανουαρίου.

Αυτά τα βίντεο δείχνουν το εύρος και την αγριότητα της καταστολής του καθεστώτος. Το ίδιο και οι μαρτυρίες γιατρών και μιας νοσοκόμας που εργάζεται σε νοσοκομεία στο Ιράν, καθώς και φωτογραφίες εκατοντάδων θυμάτων που μεταφέρθηκαν σε νεκροτομείο της Τεχεράνης, τις οποίες κοινοποίησε ένας μάρτυρας και επικύρωσε η εφημερίδα The Times.

Οι Times πήραν επίσης συνεντεύξεις από δύο δωδεκάδες Ιρανούς στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Σιράζ, το Ραστ και το Αχβάζ που είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις, καθώς και από συγγενείς ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Οι διαδηλωτές, οι κάτοικοι και το ιατρικό προσωπικό που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο ζήτησαν να μην δημοσιευτούν τα ονόματά τους ή τα πλήρη ονόματά τους, φοβούμενοι αντίποινα.

Μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι διαμαρτυρίες είχαν σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί.

Καθώς προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες από το Ιράν, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 5.200, συμπεριλαμβανομένων 56 παιδιών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists με έδρα την Ουάσινγκτον. Το Iran Human Rights, μια ομάδα με έδρα τη Νορβηγία που παρακολουθεί επίσης την κατάσταση στο Ιράν, έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 3.400 νεκρούς. Και οι δύο οργανώσεις λένε ότι οι αριθμοί θα μπορούσαν να αποδειχθούν δύο ή τρεις φορές μεγαλύτεροι καθώς συνεχίζεται η επαλήθευση.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 427 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του. Αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχουν κατηγορήσει τρομοκρατικούς πυρήνες που συνδέονται με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξέγερση και τις δολοφονίες.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια βίαιη καταστολή διαμαρτυρίας», δήλωσε η Ράχα Μπαχρέινι, δικηγόρος και ερευνήτρια για το Ιράν στη Διεθνή Αμνηστία. «Είναι μια κρατικά ενορχηστρωμένη σφαγή».