Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε ανακοίνωση για την επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου αποκαλώντας τα τελευταία δύο χρόνια «πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον μας».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «άλλαξε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και υποβάθμισε τις δυνάμεις που συνδέονται με το Ιράν στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολίτες του Ισραήλ, βρισκόμαστε σε μοιραίες ημέρες αποφάσεων», είπε. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη της κυριαρχίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Η δήλωση δεν αναφερόταν στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες βασίζονται σε μια πρόταση που θα οδηγούσε το Ισραήλ στην αποχώρηση από τον θύλακα και στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.