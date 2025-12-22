Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Νετανιάχου: Το Ισραήλ γνώριζε πως το Ιράν διεξήγαγε “ασκήσεις” πρόσφατα

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ ήταν ενήμερο για τις “ασκήσεις” που διεξήγαγε το Ιράν πρόσφατα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θα συζητηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την αναφορά του στις ιρανικές ασκήσεις.

