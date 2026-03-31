Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει πλήξει το Ιράν και τον άξονά του με «δέκα πληγές»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δήλωση του αναφέρθηκε στα πλήγματα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε τις «Δέκα Πληγές του Φαραώ» για να περιγράψει την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με την Βίβλο αναφέρονται οι δέκα καταστροφικές συμφορές με τις οποίες έπληξε ο Θεός του Ισραήλ τον Φαραώ της Αιγύπτου και τον λαό του, καθώς δεν επέτρεπε στον καταπιεσμένο λαό του Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο ώστε να λατρεύει ελεύθερα τον Θεό του.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι οι επενδύσεις «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυρηνικό εμπλουτισμό και στην υποστήριξη ένοπλων αντιπροσώπων «έχουν πάει χαμένες».

Παράλληλα, απαρίθμησε τα πλήγματα που έχει καταφέρει το Ισραήλ στις τρομοκρατικές ομάδες Χαμάς στη Γάζα, Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και άλλες στη Δυτική Όχθη, καθώς και στο εκδιωγμένο καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Απαριθμεί επίσης πέντε «πληγές» που έχουν δεχτεί το Ιράν – πλήττοντας το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τις υποδομές του καθεστώτος, τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και τους ανώτερους ηγέτες του.

Είπε μάλιστα ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά παρουσιάζει τα επιτεύγματα που έχει πετύχει το Ισραήλ – μια πιθανή προσπάθεια να προετοιμάσει την εκστρατεία μηνυμάτων του εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου στη συνέχεια τόνισε ότι υπήρξε «μια στρατηγική στροφή» εναντίον του Ιράν — λέγοντας ότι ήθελε να στραγγαλίσει το Ισραήλ, αλλά τώρα το Ισραήλ το στραγγαλίζει. Το καθεστώς, λέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ.

Υπονοεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν εσωτερικεύσε τον ιρανικό κίνδυνο, λέγοντας ότι είχε προειδοποιήσει «προέδρους στις ΗΠΑ».