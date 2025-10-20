Νετανιάχου: Συναντήθηκε με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ – Μιλάει με τον Βανς την Τρίτη 21/10

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού στους Times of Israel.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα προσγειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες τη νύχτα και θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, σύμφωνα με το PMO.