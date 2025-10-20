Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Συναντήθηκε με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ – Μιλάει με τον Βανς την Τρίτη 21/10

Μπαράζ συναντήσεων

Νετανιάχου: Συναντήθηκε με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ – Μιλάει με τον Βανς την Τρίτη 21/10
EPA
DEBATER NEWSROOM

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού στους Times of Israel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα προσγειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες τη νύχτα και θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, σύμφωνα με το PMO.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ