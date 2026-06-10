Νετανιάχου: «Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στην καταδίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ισραηλινή «επιθετικότητα» στην περιοχή, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι «αντισημίτης δικτάτορας» που δεν είναι σε θέση να επικρίνει το Ισραήλ.

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

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«Το Ισραήλ και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν με ισχύ εναντίον του Ιράν και των εντολοδόχων του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η «επιθετικότητα» του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει.