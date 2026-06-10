Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 86-81 (2η παράταση): Απίστευτο ματς στο T-Center, αρνούνται να χάσουν οι δυο ομάδες
Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση
Τη δική τους μάχη στο Game 4 των τελικών της GBL δίνουν οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο T-Center το βράδυ της Τετάρτης 10/6.
Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και θέλουν τη νίκη για να μπορέσουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Από την πλευρά τους οι “πράσινοι” θέλουν να κερδίσουν τους Πειραιώτες για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2 και να στείλουν τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει me 68-58, ισοφαρίζοντας προσωρινά τη σειρά με 1-1.
Το τζάμπολ στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό έγινε στις 21:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
πηγή στην Google
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