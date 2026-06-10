Λίβανος: Νεκροί 13 άνθρωποι μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 13 ανθρώπους σήμερα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ συνέχιζε την εκστρατεία του εναντίον της Χεζμπολάχ και η τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο.

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Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον Ισραηλινό Στρατό. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται εννέα άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο χωριό Ντέιρ Ντέμπα, 8 χιλιόμετρα (5 μίλια) ανατολικά της πόλης Τύρου, αναφέρει το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πλάνα του Reuters έδειχναν οχήματα να φλέγονται στη νότια πόλη Σιδώνα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Επιπλέον, ένας Λιβανέζος στρατιώτης πέθανε την Τετάρτη από τραύματα που προκλήθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότο στις 17 Μαρτίου, σύμφωνα με τον λιβανέζικο στρατό.